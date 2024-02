Honor Magic 6 Pro: Preis für das neue Top-Flaggschiff aufgetaucht

Nach Samsung folgt so langsam die Konkurrenz mit ihren Flaggschiffen für 2024 und neben Xiaomi hat auch Honor bald ein neues Top-Modell parat. Das Honor Magic 6 Pro steht in diesem Jahr an, welches schon in China vorgestellt wurde.

Wir kennen also die Details, die spannende Frage ist der Preis für Europa, wenn das neue Flaggschiff auf dem MWC für den globalen Markt bestätigt wird. Da gibt es jetzt eine sehr zuverlässige Quelle, die von 1.299,90 Euro bei der UVP spricht.

Das Honor Magic 6 Pro wird also 100 Euro teurer als das Honor Magic 5 Pro, ist aber weiterhin günstiger, als die Flaggschiffe von Samsung und Xiaomi. Wobei der Unterschied nicht mehr groß ist, hat man damit gegen Samsung eine Chance?

Samsung verkauft das Galaxy S24 Ultra seit ein paar Tagen und das Smartphone tendiert laut Preisvergleich schon in Richtung 1.300 Euro. Samsung ist mit über 30 Prozent Marktanteil deutlich beliebter in Deutschland, kann Honor hier mithalten?

Die Quelle kennt übrigens nur den Euro-Preis für Frankreich und Italien, aber das Honor Magic 6 Pro wird bei uns nicht günstiger sein. Mal schauen, ob es also eine gute Aktion für Vorbesteller gibt, um das neue Flaggschiff direkt etwas zu pushen.

Android 15 kommt: Google ist bereit für das große Update Wir hatten hier in den letzten Wochen zahlreiche Meldungen zu Android 15 und möglichen Neuerungen. Das ist aber nicht ungewöhnlich, denn ich habe im letzten Beitrag erwähnt, dass die erste […]14. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->