Dieser neue Smart TV ist komplett kostenlos, hat aber einen Haken

Wenn man das Wort „kostenlos“ hört, dann sollte man immer vorsichtig sein, denn entweder man selbst ist das eigentliche Produkt oder das Produkt finanziert sich mit Werbung. Wir übrigens auch. Doch der neue Smart TV von Telly geht weiter.

Ein kostenloser Smart TV mit 55 Zoll

Wir alle kennen Dienste und Software, die durch Werbung „kostenlos“ sind und wir kennen auch Hardware, die durch Werbung günstiger wird, wie die Kindle-Reader von Amazon. Telly will den neuen Smart TV allerdings komplett kostenlos anbieten.

Richtig, man verschenkt einen 55 Zoll großen Smart TV mit 4K-Auflösung. Der Haken ist allerdings, dass da ein zweites Display dranhängt, was einem immer mit Werbung begrüßt. Es kann auch andere Dinge darstellen, wie das Wetter, aber es gibt immer Werbung. Zwischen den beiden Displays befindet sich eine Soundbar.

Im Standby-Modus kann die Werbung außerdem auch auf dem großen Display auftauchen und es wäre denkbar, dass der Inhalt neben der Werbung unten auch mal bezahlt ist. Das unten nennt man Smart Screen, aber es ist eine Werbetafel.

Der Telly TV nutzt ein eigenes OS namens TellyOS, aber das besitzt keine Apps und daher gibt es einen Dongle mit Android TV dazu. In diesem Sommer will man in den USA die ersten 500.000 Einheiten ausliefern, bei uns gibt es den TV jedoch nicht.

Ein Konzept, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es aufgeht. Günstigere E-Reader mit Werbung sind eine Sache, da muss man als Kunde noch etwas bezahlen, hier werden aber viele einfach mal zuschlagen, weil es ja am Ende sowieso kostenlos ist.

