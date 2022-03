Dimensity 8000: MediaTek mit neuem Chip für Premium-Smartphones

MediaTek hat Qualcomm in den letzten Jahren als Marktführer bei Smartphones abgelöst, was man hier vielleicht nicht immer mitbekommt, da man das vor allem mit Einsteigermodellen geschafft hat. Doch für 2022 hat man größere Pläne.

MediaTek mit Fokus auf Premium-Smartphones

Nach Einsteigermodellen und der Mittelklasse liegt der Fokus bei MediaTek jetzt auf Premium-Smartphones, der neue Dimensity 9000 ist ein Chip für Flaggschiffe. Im Rahmen des MWC hat man eine neue Reihe angekündigt: Dimensity 8000.

Diese besteht aus dem Dimensity 8000 und Dimensity 8100 und nutzt das 5-nm-Verfahren von TSMC, was man vom Snapdragon 888 oder den aktuellen Chips von Apple kennt. Der Dimensity 9000 nutzt übrigens schon das 4-nm-Verfahren.

Es gibt außerdem Support für Kameras mit bis zu 200 Megapixel, Videos in 4K mit bis zu 60 fps, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und QHD-Displays mit bis zu 120 Hz (beim Dimensity 8000 nur FHD, außerdem taktet dieser nicht ganz so hoch).

Neue Features wie Wi-Fi 7 und Co. sind also nicht dabei, aber das ist in etwa der Highend-Standard, den wir von 2020 und 2021 kennen. Ich würde daher auf die gehobene Mittelklasse (800 bis 1.000 Euro) tippen, es wurden bisher aber noch keine konkreten Smartphones angekündigt (sollen aber noch in Q1 kommen).

Erste Smartphones kommen sehr bald

Viele Android-Hersteller verbauen gerne mal die alten 8er-Chips von Qualcomm oder die besseren Chips der 7er-Reihe in Modellen für um die 800 Euro, da dürfte MediaTek jetzt also auch eine gute (und sicher preiswertere) Alternative haben.

Qualcomm ist jedenfalls unter Druck im Premium-Segment und das ist gut und wichtig für den Fortschritt. Bisher ist aber noch unklar, wie sich die neuen Chips in dieser Preisklasse schlagen, erste Smartphones kommen jetzt erst auf den Markt.

