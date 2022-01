Disney+ erobert im Sommer viele neue Märkte

Disney+ ist nach dem Start in den USA schnell gewachsen und kam auch nach dem Launch in den ersten EU-Ländern gut an. Im Sommer geht es weiter, denn laut The Hollywood Reporter stehen direkt 42 neue Länder und 11 neue Gebiete an.

Das Wachstum hat letztes Jahr etwas nachgelassen, wobei man aber auch dazu sagen muss, dass es durch die Pandemie davor sehr schnell bergauf ging. Jetzt möchte Disney aber dennoch gegensteuern und das geht mit neuen Ländern.

Letztes Jahr konnte man die 100 Millionen knacken, Netflix ist aber weiterhin eine ganze Ecke (200+ Millionen) größer. Es würde mich nicht wundern, wenn Disney diesen Meilenstein im Winter (vielleicht auch Anfang 2023) ebenfalls knackt.

Neue Länder für Disney+

Albania, Algeria, Andorra, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Egypt, Estonia, Greece, Hungary, Iraq, Israel, Jordan, Kosovo, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Montenegro, Morocco, North Macedonia, Oman, Palestine, Poland, Qatar, Romania, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Vatican City, and Yemen.

Neue Gebiete für Disney+

Faroe Islands, French Polynesia, French Southern Territories, St. Pierre and Miquelon Overseas Collective, Åland Islands, Sint Maarten, Svalbard & Jan Mayen, British Indian Ocean Territory, Gibraltar, Pitcairn Islands, and St Helena.

