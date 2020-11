Disney+ hat über 70 Millionen Nutzer

Disney musste sich im letzten Quartal mit einem gesunkenen Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal zufriedengeben, da das Geschäftsmodell viele Bausteine enthält, die stark von der Pandemie betroffen sind (Parks, Kinos, …).

Disney+ wächst weiterhin rasant

Doch ein Bereich wächst und das viel schneller, als man das für möglich gehalten hätte, so Bob Iger im Gespräch mit Investoren. Disney+ kommt nun auf über 73 Millionen Nutzer. Damit hätte man im ersten Jahr definitiv nicht gerechnet.

Seit August sind also über 10 Millionen neue Nutzer zu Disney+ gekommen und da es keine Probephase mehr gibt, sind das zahlende Nutzer. Es sei denn, sie haben eine Aktion genutzt, aber komplett kostenlos kann man Disney+ nicht mehr nutzen.

Disney hat Disney+ vor ein paar Wochen zum wichtigsten Produkt erklärt, daher gehe ich davon aus, dass da 2021 und darüber hinaus viel kommen wird. Man hatte Glück, dass man Disney+ quasi „pünktlich“ zur Coronakrise an den Start brachte, sonst hätte diese das Unternehmen mit Sicherheit noch härter getroffen.

Aktuell ist es so, dass Streaming beliebt ist und Disney immer wieder neue Länder erobern kann. Spannend wird es dann, wenn das Wachstum mal abflacht und die ersten Nutzer überlegen, ob sie ihr Abo verlängern. Meiner Meinung nach fehlen Disney noch Inhalte, um dauerhaft bei mir als Abo aktiv zu bleiben, aber das ist nichts, was man ändern kann – Disney selbst hat genug Geld in der Kriegskasse.

