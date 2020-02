Disney+ trotz spätem Deutschland-Start mit wöchentlichen Folgen

Disney+ wird ab dem 24. März in Deutschland und weiteren europäischen Ländern an den Start gehen und ist dann für 6,99 Euro im Monat verfügbar. Viele warten sicher schon auf die Star Wars-Serie „The Mandalorian“, doch da gibt es eine Sache zu beachten: Disney wird die Folgen wohl wöchentlich ausstrahlen.

Seit dieser Woche sind nämlich die europäischen Twitter-Kanäle von Disney+ online und der UK-Account sprach gestern davon, dass „The Mandalorian“ ab dem 24. März verteilt wird. Die neuen Folgen werden wohl nach und nach erscheinen. Je nach Rollout dürfte das Finale dann Ende April oder Anfang Mai laufen.

Wir müssen noch abwarten, wie der Plan genau aussieht, denn in den USA gab es in der ersten Woche von Disney+ direkt zwei Folgen. Insgesamt hat die Staffel 8 Episoden. Die Idee dahinter dürfte aber klar sein, denn Disney hat aktuell noch nicht viele exklusive Inhalte, für viele ist nur The Mandalorian spannend.

Disney: Abo-Kündigungen verhindern

Um zu verhindern, dass die Nutzer also am 24. März für einen Monat ein Abo bei Disney+ buchen und es dann nach einer Woche wieder kündigen, gibt es die Folgen eben Woche für Woche. Disney hat schon im Sommer 2019 ganz offiziell bestätigt, dass man bei Disney+ genau diese Strategie verfolgen wird.

Im Herbst wird übrigens die zweite Staffel von The Mandalorian erscheinen und im Sommer und Winter erscheint jeweils eine exklusive Marvel-Serie. Das Ziel ist es also, mit der geringen Anzahl an komplett neuen Inhalten die Nutzer trotzdem an den Dienst zu binden und Kündigungen so gut es geht zu minimieren.

Grundsätzlich kann ich die Strategie von Disney verstehen, auch wenn ich sie in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß finde. Bei The Mandalorian mussten wir nun aber lange genug warten, da hätte man die erste Staffel meiner Meinung nach durchaus in einem Rutsch zum Durchschauen veröffentlichen dürfen.

