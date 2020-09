Disney+ mit weiterer Marvel-Serie

Disney scheint eine weitere Serie im Marvel Cinematic Universe in Auftrag gegeben zu haben, die dem Charakter „Nick Fury“ gewidmet ist. Gespielt wird dieser von Samuel L. Jackson, der auch die Rolle in der Serie übernehmen soll, so Variety.

Nick Fury bekommt eigene Serie

Es gibt noch keine Details zum Termin oder zu Handlung, aber ich hoffe, dass man da weitermacht, wo Nick Fury in der Post-Credit-Szene von „Spider-Man: Far From Home“ zu sehen war (ich werde in diesem Beitrag auf Spoiler verzichten).

Die erste große Marvel-Serie bei Disney+ wird WandaVision sein, sie startet noch in diesem Jahr. Kommendes Jahr steht dann „Falcon an the Winter Soldier“ an und womöglich wird die Serie mit Samuel L. Jackson auch nächstes Jahr starten.

Es war ein ruhiges Jahr für Marvel-Fans, da sich Disney gegen das Kino in der Corona-Krise entschied und mittlerweile alles auf 2021 verschoben hat. Dafür scheint es dann 2021 sehr viel neues Material (Filme und Serien) für Phase 4 zu geben.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

