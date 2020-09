Marvel Phase 4: Disney verschiebt Filme

Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Wir werden 2020 keinen neuen Film von den Marvel Studios bekommen. Black Widow wurde soeben offiziell auf 2021 verschoben und somit gibt es einen neuen Zeitplan.

Das Marvel Cinematic Universe leitet Phase 4 somit erst am 7. Mai mit Black Widow ein, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings folgt am 9. Juli und Eternals wird jetzt erst am 5. November in die Kinos kommen, so Disney.

Die zweite Marvel-Serie bei Disney+ kommt erst 2021, somit ist WandaVision im Dezember das einzige Highlight für Marvel-Fans in diesem Jahr. Disney hat bisher noch nicht kommuniziert, wie es mit den anderen Marvel-Filmen aussieht, Doctor Strange 2 war eigentlich für Mai 2021 geplant.

Wir gehen davon aus, dass sich alles etwas nach hinten verschiebt und man die Termine von Phase 5 belegen wird, die sich dann auch verschiebt.

