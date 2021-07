Das seht ihr im August bei Disney+

Disney macht wie so oft den Anfang mit den Streaminghighlights für den nächsten Monat und hat uns heute verraten, was wir im August bei Disney+ sehen werden. Am Ende von diesem Beitrag gibt es wie immer eine kompakte Übersicht. Wer die Inhalte sehen möchte, der benötigt natürlich ein aktives Abo bei Disney+.

Mit dabei sind unter anderem Chip und Chap als neues Original, der Neustart von „What if…?“, einer Marvel-Serie für Disney+ und dann gibt es wie immer diverse Inhalte für Star. Ich bin vor allem auf die neue Marvel-Serie gespannt, denn es ist die erste animierte Serie der Marvel Studios und der Trailer sah gut aus.

-->

Neue Originale für Disney+

MITTWOCH, 4. AUGUST

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 2

+ Marvel Studios LEGENDS – Staffel 1, Episoden 10-12

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 6

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 3

+ Walt Disney Animation Studios: „Kurzschluss” Experimentalfilme – Staffel 2

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 13 + 14

FREITAG, 6. AUGUST

+ STAFFEL-FINALE: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 8

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 15

MITTWOCH, 11. AUGUST

+ NEUSTART: What If…? – Staffel 1, Episode 1

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 3

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 7

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 4

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 15 + 16

FREITAG, 13. AUGUST

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 16

MITTWOCH, 18. AUGUST

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 5

+ Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Staffel 2

+ Tierisch gute Erziehung – Staffel 1

+ What If…? – Staffel 1, Episode 2

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 17 + 18

MITTWOCH, 25. AUGUST

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 5

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 19 + 20

+ Disney Galerie / Star Wars: The Mandalorian – Staffel 2

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 6

+ What If…? – Staffel 1, Episode 3

Neue Katalogtitel für Disney+

4. August

+ Käpt’n Balu & seine tollkühne Crew – Staffel 1 (Disney)

25. August

+ Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 11, 12, 16-18 (National Geographic)

+ When Sharks Attack – Staffel 6 (National Geographic)

27. August

+ Cruella (Für alle Abonnenten)

Neue Originale für Star

MITTWOCH, 4. AUGUST

+ Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 12

+ Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 12

FREITAG, 6. AUGUST

+ Love, Victor – Staffel 2, Episode 8

MITTWOCH, 11. AUGUST

+ Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 13

+ Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 13 + 14

FREITAG, 13. AUGUST

+ Love, Victor – Staffel 2, Episode 9

MITTWOCH, 18. AUGUST

+ Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 14 + 15

+ Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 15

FREITAG, 20. AUGUST

+ STAFFEL-FINALE: Love, Victor – Staffel 2, Episode 10

FREITAG, 27. AUGUST

+ Vacation Friends

DIENSTAG, 31. AUGUST

+ NEUSTART: Only Murders In The Building – Staffel 1, Episode 1

Neue Katalogtitel für Star

4. August

+ Good Trouble – Staffel 1 + 2

6. August

+ Bobs Burgers – Staffel 10

+ Joy – Alles außer gewöhnlich

+ Mein Vetter Winnie

+ Romy und Michele – Alle Macht den Blonden

+ Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief (Constantin Film)

+ That Thing You Do!

11. August

+ 9-1-1: Lone Star – Staffel 1

+ American Housewife – Staffel 1-3

+ Criminal Minds: Team Red – Staffel 1

13. August

+ Anna und der König

+ Bad Times at the El Royale

+ Black Widow (1987)

+ Das Verschwinden – Staffel 1 (BETA- Film)

+ Tödliche Geheimnisse Teil 1 (BETA-Film)

+ Tödliche Geheimnisse – Jagd in Kapstadt (BETA-Film)

+ Good Bye Lenin! (BETA-Film)

+ Maria, Ihm Schmeckt’s Nicht! (Constantin Film)

18. August

+ Empire – Staffel 1-3

+ Tyrant – Staffel 1-3

20. August

+ 127 Hours

+ Der Club der singenden Metzger (Constantin Film)

+ Die Neue Zeit (Constantin Film)

+ Die Protokollantin (Constantin Film)

+ Sissi (Erma-Film)

+ Sissi – Die junge Kaiserin (Erma-Film)

+ Terminator: Dark Fate

25. August

+ Akte X – Staffel 10

+ Blutrote Hochzeit – Staffel 1 (BETA-Film)

+ Breeders – Staffel 1

+ Devs

+ Salamander – Staffel 1 (BETA-Film)

27. August

+ Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe (BETA-Film)

+ Volcano: Heißer als die Hölle

+ Was nützt die Liebe in Gedanken (BETA-Film)

+ Walk the Line

+ Wall Street (1987)

+ Wall Street: Geld schläft nicht

Marvel Studios: Loki bekommt zweite Staffel bei Disney+ Soeben ist die finale Folge von Loki bei Disney+ veröffentlicht worden und ich habe diese, wie die meisten von euch, noch nicht gesehen. Keine Sorge, ich kann euch also keine Spoiler liefern und hoffe, dass es in den Kommentaren so…14. Juli 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->