Marvel Studios: Loki bekommt zweite Staffel bei Disney+

Soeben ist die finale Folge von Loki bei Disney+ veröffentlicht worden und ich habe diese, wie die meisten von euch, noch nicht gesehen. Keine Sorge, ich kann euch also keine Spoiler liefern und hoffe, dass es in den Kommentaren so bleibt.

Eine Sache hat Disney bisher noch nicht verraten: Wird es eine zweite Staffel von Loki geben? Immerhin waren WandaVision und Falcon and the Winter Soldier wohl einmalige Serien der Marvel Studios. Doch Loki hat eine Zukunft bei Disney+.

Im Abspann gibt es den Hinweis, dass Loki für eine zweite Staffel zurückkommt. Die Details stehen noch aus, wir haben also kein Datum. Diese Nachricht freut mich aber, denn das ist für mich die bisher beste (Marvel-)Serie bei Disney+.

#LOKI spoiler

“loki will return in season 2” I SCREAMED pic.twitter.com/I6U9acnHiW — Stef ⚜️ LOKI ERA (@sharmstyles) July 14, 2021

