Disney+: Frühbucher-Aktion läuft heute aus

Morgen startet Disney+ in Deutschland, wenn auch mit eingeschränkter Streaming-Qualität. Doch dieses Problem haben momentan alle Videoanbieter in Europa. In Frankreich wurde der Launch übrigens verschoben, bisher deutet sich aber nicht an, dass es in anderen EU-Ländern ebenfalls zu Verzögerungen kommen wird.

Disney+ noch heute zum Aktionspreis

Und das bedeutet: Ab dem 24. März geht es in Deutschland los, der offizielle Preis für Disney+ liegt dann bei 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr. Wer ein paar Euro sparen möchte und sich sicher ist, dass er Disney+ für ein Jahr nutzt, der kann noch bis Ende des Tages die Frühbucher-Aktion bei Disney erwerben.

-->

Nur noch heute zahlt ihr 59,99 Euro statt 69,99 Euro, was somit 5 Euro pro Monat sind. Teilt man sich die Kosten mit einem Familienmitglied, dann ist das eigentlich ein guter Deal. Man sollte aber eben Freude an den Inhalten von Disney haben und wissen, dass es bisher noch nicht so viele exklusive Serien zum Streamen gibt.

Wer sich nun denkt: Mir egal, ich buche mir lieber einen Monat für 7 Euro, dem sei noch gesagt: Disney strahlt die Folgen immer wöchentlich aus. Ihr könnt das also machen, müsst dann aber immer warten, bis eine Staffel abgeschlossen ist. Das wird bei den beiden Marvel-Serien, die noch 2020 starten sollen, nicht anders sein.

Onward: Schon ab 3. April bei Disney+ Es sind keine leichten Zeiten für die Kinos und die Studios hinter den Kinofilmen, denn sie leiden in dieser Krise besonders stark. Die Kinos haben keine Wahl, die müssen den Laden dicht machen und warten, doch die Studios werden langsam…20. März 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->