2020: Disney zeigt neue Inhalte für Disney+

Disney hat zum Start ins neue Jahr einen Trailer veröffentlicht, der neue Inhalte für Disney+ zeigt, die uns in diesem Jahr erwarten werden. Mit dabei ist die neue Staffel von The Mandalorian, die bereits bestätigt wurde. Einen Termin haben wir noch nicht, aber wir dürfen im Herbst/Winter mit Staffel 2 rechnen.

Außerdem gibt es noch eine kleine Änderung, denn 2020 kommen nun doch zwei Marvel-Serien zu Disney+, bisher war nur Falcon an the Winter Soldier im Herbst geplant. Disney wird jedoch auch Wanda Vision, was eigentlich im Frühjahr 2021 geplant war, bereits in diesem Jahr bei Disney+ zeigen.

Darüber hinaus werden auch einige aktuelle Filme kommen, wie zum Beispiel der vierte Teil von Toy Story, König der Löwen oder Aladdin. Einige Inhalte, die wir in den letzten Jahren recht früh bei Netflix gesehen haben, werden ab sofort also bei Disney+ zu finden sein. Wir müssen uns jedoch noch ein bisschen gedulden, denn Disney+ wird erst im März in Deutschland an den Start gehen.

