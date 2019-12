Disney+ mit Tesla-App und 2. Staffel von The Mandalorian

In diesem Jahr ist mit Disney+ ein weiterer Streaminganbieter für Serien und Filme an den Start gegangen und 2020 werden wir diesen auch in Deutschland sehen. Eine Serie, die für viel Aufsehen gesorgt hat, ist The Mandalorian.

Das liegt unter anderem an Baby Yoda, einem der populärsten Memes 2019, aber auch daran, dass die Serie gut ankam. Im Herbst 2020 werden wir daher eine zweite Staffel bekommen, diese dürfte beim Start auch bei uns zu sehen sein.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Weiter geht es mit einer App für Fahrer eines Teslas, denn Elon Musk wurde über Twitter gefragt, wie es denn mit einer App für Disney+ aussieht. Und dort gab es direkt bekannt: Kommt bald. Wann genau wollte er jedoch nicht sagen.

Tesla baut derzeit aber sein Infotainmentsystem mit Apps für Netflix, YouTube und Co. aus (mit dem letzten Update kam auch Twitch dazu), daher wundert uns dieser Schritt nicht. Früher oder später dürften alle bekannten Streaminganbieter in den Teslas zu finden sein. 2020 rechne ich auch mit Amazon Prime Video.

Coming soon — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2019

