Disney+ und die offenen Fragen zum Ende des Password-Sharings

Disney macht langsam Druck, wenn es um das Teilen des Accounts bzw. Passworts geht, denn seit 2023 passt man weltweit die Nutzungsbedingungen an. Das ist jetzt laut Disney ganz konkret verboten, auch wenn es noch viele offene Fragen gibt.

Diese werden auch nicht in den Mails beantwortet, die Disney laut The Verge seit dieser Woche an US-Nutzer verschickt. Neue Nutzer müssen schon (seit dem 25. Januar) zustimmen, für bestehende Nutzer geht es dann am 12. März 2024 los.

Doch wie genau? Wir wissen es nicht. Disney erklärt bisher nicht, wie man gegen das Teilen des Passworts vorgehen möchte und wir wissen auch nicht, ob man es überhaupt möchte. Also ob es, wie bei Netflix, gegen einen Aufpreis möglich ist.

Die Zeichen deuten jedenfalls darauf hin, dass da etwas im März ansteht und ich gehe davon aus, dass man sich bei Disney+ sehr stark an Netflix orientiert und ein Haushalt zusätzliches Geld kostet. Es kann auch sein, dass man es ganz verbietet, aber damit rechne ich eher nicht, denn das würde zu vielen Kündigungen führen.

Heute gibt es die Geschäftszahlen von Disney und Disney+ wird ein Thema sein, vielleicht verrät man uns endlich die Details. Falls ja, werden wir hier berichten.

