Disney+ wird noch 2024 für viele Nutzer teurer

Disney hat die Preise für Disney+ erste Ende 2023 erhöht, was zum Start ins neue Jahr direkt zu einem Verlust der Nutzer führte. Doch 2024 steht der nächste Schritt bei Disney+ an, denn man möchte gegen das Teilen des Passwortes vorgehen.

Bisher hat Disney schon die Vorbereitungen im Hintergrund getroffen, wurde aber nicht wirklich aktiv. Laut Bob Iger (Chef von Disney) gibt es aber einen Plan, denn noch im Juni wird es erste Nutzer treffen und ab September sind dann alle dran.

Disney+ verlangt Geld für weiteren Haushalt

Ab Sommer werden also einige einen Hinweis sehen, dass sie Disney+ nicht mehr mit anderen teilen können. Es soll aber, wie bei Netflix, eine Option für einen neuen Haushalt geben, der dann extra kostet. Die Preise dafür sind jedoch nicht bekannt.

Das Abo für Disney+ startet bei 5,99 Euro im Monat, da sind aber nur zwei Streams pro Account erlaubt, wie auch beim Standard-Abo, nur bei Premium gibt es vier Streams. Es ist unklar, ob man bei allen Stufen einen Haushalt hinzufügen kann.

Die Zeiten des Wachstums der Streamingdienste sind also vorbei und die große Auswahl an Alternativen macht es nicht leichter. Jetzt versuchen die Anbieter also den Fokus auf Umsatz und Gewinn zu legen. Mal schauen, ob das alle überleben.

