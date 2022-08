dm baut Abholstationen massiv aus

Die dm Drogeriemarktkette baut die Abholstationen massiv aus. Ab sofort haben Kunden in vielen dm-Märkten die Möglichkeit, ihre Onlinebestellungen an einer dm-Abholstation abzuholen.

Alle Einkäufe, die Kunden über die Mein-dm-App oder über den Onlineshop dm.de als Express-Abholung oder Lieferung in den dm-Markt bestellen, können während der Öffnungszeiten des jeweiligen dm-Marktes kontaktlos und ohne Wartezeiten an der dm-Abholstation abgeholt werden.

Für die Abholung erhalten die Kunden in der Mein-dm-App oder per E-Mail einen Abholcode, den sie dann an der Station einscannen oder eintippen. Es gelten die regulären Lieferzeiten, bei Express-Abholung sind die gekauften Produkte in der Regel innerhalb von 3 Stunden zur Abholung bereit.

Bis zu 26 dm-Bestellungen können die dm-Abholstationen gleichzeitig fassen. Welche dm-Märkte bereits mit einer Abholstation ausgestattet sind, lässt sich über den dm-Filialfinder herausfinden.

Mit den dm-Abholstationen verbinden wir das stationäre Einkaufserlebnis in unseren dm-Märkten mit den Vorteilen einer Onlinebestellung über die Mein dm-App oder den Onlineshop dm.de. Die Resonanz auf den Test der Abholstationen war sehr positiv und wir rechnen auch weiterhin mit einer steigenden Zahl der Einkäufe über unsere App oder unseren Onlineshop, daher werden wir voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres rund 700 dm-Märkte mit Abholstationen ausstatten – Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung

