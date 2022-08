Lebensmittelrettung: Lidl startet Rettertüte für 3 Euro bundesweit

Die grünen Retterboxen sind bereits in allen rund 3.200 Lidl-Filialen in Deutschland zu haben. Nun startet auch die Rettertüte für Obst und Gemüse bundesweit.

Lidl führt im Rahmen des „Rette mich“-Konzepts die Rettertüte ab sofort deutschlandweit ein: Mit der Tüte wird äußerlich weniger perfekten, aber verzehrfähigen Obst- und Gemüseprodukten zum rabattierten Einheitspreis von drei Euro pro Tüte eine zweite Chance gegeben.

-->

In der bis zu fünf Kilogramm schweren Rettertüte befinden sich verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Dazu gehören beispielsweise Artikel, bei denen die Verpackung beschädigt wurde oder nur einzelne Produkte aussortiert werden müssen.

Die Einführung erfolgt nach einer erfolgreichen Pilotphase in einer Regionalgesellschaft in allen über 3.200 Lidl-Filialen in Deutschland.

Bereits seit Ende 2020 werden deutschlandweit Produkte mit kurzem Haltbarkeitsdatum rabattiert in grünen „Ich bin noch gut“-Boxen angeboten bzw. verkauft. Für mehr Wirksamkeit vereint Lidl alle Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung in dem „Rette mich“-Konzept inklusive der Retterboxen (ehemals „Ich bin noch gut“), der neuen Rettertüte für Obst und Gemüse sowie der Angebote für bislang bereits rabattierte Backwaren.

Kunden finden die preislich reduzierten Produkte künftig in den mit dem Hinweis „Rette mich“ gekennzeichneten Retterstationen und -boxen

REWE vollzieht Ausstieg aus der Prospektwerbung REWE entscheidet sich als erster Lebensmittelhändler in Deutschland für den Ausstieg vom gedruckten Handzettel. Ein beachtlicher Schritt, den kürzlich auch OBI gegangen ist. Der wöchentlich erscheinende Prospekt über die Angebote in den bundesweit mehr als 3.700 REWE-Märkten wird aufgegeben. Das…27. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->