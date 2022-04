Neuer Marvel-Trailer für Doctor Strange 2 soll Fans ins Kino locken

Marvel hat einen neuen Trailer für Doctor Strange in the Multiverse of Madness veröffentlicht, der am 6. Mai in den Kinos startet. Und der neue Trailer soll die Fans ins Kino locken, denn parallel dazu wurde gestern auch der Vorverkauf gestartet.

Der letzte Spider-Man hat ein erfolgreiches Comeback für die Marvel Studios und die nächste Phase des Marvel Cinematic Universe eingeleitet, darauf dürfte der neue Doctor Strange aufbauen, das Video hat schon jetzt 4+ Millionen Aufrufe.

-->

Außerdem hatte Doctor Strange eine wichtige Rolle im letzten Spider-Man, der die Grundlage für das „Multiverse of Madness“ gelegt hat. Daher würde ich euch auch empfehlen, dass ihr unbedingt noch „No Way Home“ vor Doctor Strange 2 schaut.

Samsung S95B: Der neue QD-OLED TV ist „beeindruckend“ Samsung steigt 2022 in den Markt für OLED TVs ein, diesen hat man bisher LG überlassen. Genau genommen produziert Samsung Display jetzt OLED-Panels und möchte damit LG Display unter Druck setzen. Und das direkt mit einer Neuerung. Die ersten QD-OLED-Displays…5. April 2022 JETZT LESEN →

-->