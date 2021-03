Dyson V15 Detect: Neues Akkusauger-Flaggschiff ist offiziell

Dyson präsentierte mit dem V11 vor knapp zwei Jahren ein neues Spitzenmodell bei den Akkusaugern, brachte seit dem jedoch nur Neuauflagen wie ein Modell mit wechselbarem Akku und ein Modell mit einem größeren Behälter auf den Markt.

Mit dem Dyson V15 gibt es nun auch ein neues Flaggschiff für 2021 und das startet bei 699 Dollar in den USA. Bisher gibt es noch keine Details für Deutschland, aber der Dyson V15 Detect (so die korrekte Bezeichnung) kommt sicher auch zu uns.

-->

Die große Neuerung ist eine Lasertechnologie bei der Saugbürste auf dem Boden, die den Schmutz besser hervorheben soll. Viele haben kritisiert, dass der Dyson V11 keine LEDs unten hat, doch statt Licht hat sich Dyson für Laser entschieden.

Das LED-Display auf der oberen Seite ist ebenfalls wieder mit von der Partie, hier sieht man zum Beispiel die restliche Akkulaufzeit. Außerdem gibt es noch einen neuen Piezosensor, den Dyson in der Pressemitteilung so beschreibt:

We don’t think detection is enough, so we remove and meticulously size and count the particles 15,000 times a second using an acoustic piezo sensor which converts vibrations into electrical signals, displaying precisely the size and number of particles sucked up on an LCD at the back of the vacuum.