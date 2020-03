E3 2020 wurde offiziell abgesagt

Es hat sich am Morgen schon angedeutet und nun ist es offiziell, die E3 2020 im Juni wird nicht stattfinden. Die ESA (Entertainment Software Association) hat soeben eine Stellungnahme veröffentlicht und das Gaming-Event offiziell abgesagt.

Man sei bereits dabei nach Alternativen zu suchen und überlegt, wie man die E3 2020 vielleicht irgendwie online abhalten kann. Partner und Besucher bekommen natürlich ihr Geld zurück und man hofft, dass es trotzdem ein paar Ankündigungen im Juni gibt.

Die E3 2021 wird deswegen aber nicht abgesagt, diese ist geplant, es handelt sich um eine Ausnahme. Mittlerweile sind wir also im Sommer angekommen, was die Absagen für Events angeht und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple diese Woche zur WWDC im Juni einlädt, sondern dieses Event gar nicht erst angekündigt wird.

Mal schauen, wie sich das mit dem Coronavirus entwickelt und wie es dann mit den Events in der zweiten Jahreshälfte aussieht. Zum Beispiel der IFA im September. Je nach Verlauf könnte jede Messe in diesem Jahr gefährdet sein. Aber ganz ehrlich: Finde ich nicht so schlimm, immerhin gibt es ja die Möglichkeit für Online-Events.

After careful consultation with our member companies regarding the health and safety of everyone in our industry–our fans, our employees, our exhibitors and our longtime E3 partners–we have made the difficult decision to cancel E3 2020, scheduled for June 9-11 in Los Angeles.

Following increased and overwhelming concerns about the COVID-19 virus, we felt this was the best way to proceed during such an unprecedented global situation. We are very disappointed that we are unable to hold this event for our fans and supporters. But we know it’s the right decision based on the information we have today.