Echo Dot: Steckdosenadapter Eurostecker auf Schuko stabilisiert Steckdosenhalterung

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die besonders nützlich sind. Wie ein Steckdosenadapter für Eurostecker auf Schuko.

Einen Echo Dot (egal welcher Generation) in einer Steckdosenhalterung zu platzieren, ist in meinen Augen eine feine, platzsparende Sache. Bei Amazon findet man diese Halterungen in allen möglichen Formen. Im Kern basieren alle Steckdosenhalterungen auf dem gleichen Prinzip: Am Netzteil hängt eine Halterung, in die man das Endgerät einklemmt.

Das Problem? Das Netzteil besitzt nur einen Eurostecker. Der funktioniert zwar für solche Halterungen, sitzt aber nicht wirklich stabil in der Steckdose. Was zudem ausgeschlossen ist: Die Halterung quer aufhängen, da reicht die Stabilität des kleinen Steckers einfach nicht aus.

Genau das wollte ich aber nun machen. Die Halterung für einen Echo Dot quer an einer Steckdose aufhängen. Da ich mir neulich einen FRITZ!Repeater 1200 gekauft habe, wusste ich durch Zufall, dass es solche Steckdosenadapter Eurostecker auf Schuko gibt. So ein Adapter ist nämlich auf dem 1200er bereits aufgesteckt. Das war mir neu, erschien mir aber direkt als die Lösung für mein Problem.

Lange Rede, kurzer Sinn: es klappt hervorragend. Steckdosenadapter kaufen, aufstecken, einstecken, fertig. Sitzt bombenfest in der Steckdose. Manchmal sind es die kleinen Dinge.

PS: Wer einen 3D-Drucker besitzt, klickt mal hier.

