EcoFlow plant das perfekte Balkonkraftwerk für Mieter

Balkonkraftwerke richten sich vor allem an Mieter oder Nutzer von Eigentumswohnungen, die nicht die Möglichkeit habe, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. EcoFlow hat ein Paket geschnürt, um das Beste aus diesem Konzept herauszuholen.

Die Bundesregierung will das Anmeldeverfahren und die Installation von Balkonkraftwerken vereinfachen, was nochmal zu einem kräftigen Schub in diesem Bereich führen könnte. Diverse Hersteller stehen mit ihren Solarsystemen längst in den Startlöchern oder haben bereits Lösungen auf dem Markt.

Nun hat EcoFlow den Marktstart für sein neues PowerStream Balkonkraftwerk angekündigt, was das Beste aus zwei Welten vereinen soll: Solarstrom und Speicher.

Der Nachteil eines Balkonkraftwerks ist nämlich, dass man überschüssigen Strom zwar ins Netz einspeist, allerdings nicht vergütet bekommt. Das bedeutet, dass man bisher am besten seine Verbraucher so schaltet, dass sie laufen, wenn auch die Sonne scheint. Viel Menschen sind aber vor allem am Abend daheim und benötigen dann etwas mehr Energie. Daher ergibt hier ein Puffer Sinn.

Komplettpaket: EcoFlow Balkonkraftwerk mit Puffer

Das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk bietet diesen Puffer. Es ist eine Kombination aus Solarpaneelen, Wechselrichter (der per späterem Update auf 800 Watt gebracht werden kann), einer Akku-Powerstation, einer smarten Steckdose, einer App zum Tracken und allen möglichen Kabeln.

Die mitgelieferten Flachkabel sind vor allem für Mieter wichtig, da die Powerstation im Innenraum stehen muss und so keine Bohrung nötig wird.

Am 31. Mai 2023 soll das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk offiziell vorgestellt werden, auch wenn jetzt bereits nahezu alle Details bekannt sind. Wir warten also vor allem noch auf eine Information: den Preis. Der wird es vermutlich in sich haben, denn EcoFlow siedelt seine Produkte eher im hochpreisigen Segment an. Durch die Pufferlösung ist es allerdings auch früher möglich, die Kosten wieder einzuspielen.

