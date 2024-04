EDEKA ist erneut Deutschlands Top-Einzelhandelsmarke

EDEKA bleibt in der „Trusted Brand Studie 2024“ des Magazins „Reader’s Digest“ die vertrauenswürdigste Marke im deutschen Einzelhandel.

In der „Trusted Brand Studie“ von Reader’s Digest wurden 4.000 Personen in Deutschland befragt, um die vertrauenswürdigsten Unternehmen zu ermitteln. Die offenen Fragen ermöglichten dabei authentische Antworten und zeigten, dass EDEKA in den Kategorien Produktqualität, Markenreputation und Kundenzufriedenheit besonders positiv bewertet wurde.

Der Erfolg von EDEKA basiert auf einer abgestimmten Unternehmensstruktur: Über 3.500 selbstständige Kaufleute, unterstützt von regionalen Großhandelsbetrieben und der EDEKA-Zentrale in Hamburg, bilden einen Verbund.

EDEKA erzielte 2022 mit über 11.000 Märkten und rund 409.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

