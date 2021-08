EDEKA Rhein-Ruhr wird neuer Partner der DeutschlandCard

EDEKA Rhein-Ruhr wird nun auch Partner der DeutschlandCard und erweitert so die Akzeptanzstellen für Punktesammler.

Teilnehmer des Multipartner-Bonusprogramms DeutschlandCard können seit März nicht nur bei EDEKA Nord, sondern ab dem 30. August 2021 auch bei jedem Einkauf in teilnehmenden Märkten von EDEKA Rhein-Ruhr ihr Punkte-Konto füllen. Das soll in zahlreichen teilnehmenden EDEKA-Märkten im Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz funktionieren.

Die Kunden erhalten dabei wie gewohnt pro 2 Euro Einkauf einen Punkt gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte können anschließend bei allen teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder auch an wohltätige Organisationen gespendet werden.

Alle Kunden, die vom Multipartner-Bonusprogramm profitieren möchten, erhalten die Teilnahmeunterlagen kostenlos in allen teilnehmenden Märkten.

