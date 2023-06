Ein Jahrzehnt später: Futurama kehrt im Juli zurück

Seit Anfang 2022 wissen wir, dass Futurama neu aufgelegt wird und im Sommer gab es dann auch die 10 Titel der Episoden. Jetzt haben wir auch ein Datum, denn die 11. Staffel der Serie wird am 24. Juli exklusiv bei Disney+ zu sehen sein.

Nach einem Jahrzehnt kehrt Futurama also zurück und das laut Disney auch „mit kompletter Originalbesetzung“. Mit der neuen Staffel will man außerdem noch ein paar offene Fragen klären, allerdings soll sie gut für Neueinsteiger geeignet sein.

Neue Zuschauer können einfach direkt in die Serie einsteigen und langjährige Fans werden die Auflösung zu jahrzehntelang währenden Rätseln erkennen – darunter Entwicklungen in der epischen Liebesgeschichte zwischen Fry und Leela, der mysteriöse Inhalt von Nibblers Katzenklo, die geheime Geschichte des bösen Roboter-Weihnachtsmanns und der Verbleib von Kifs und Amys Kaulquappen. Während die Crew die Zukunft von Impfstoffen, Bitcoin, Cancel Culture und Streaming-TV erforscht, gibt es in der Zwischenzeit eine völlig neue Pandemie in der Stadt.