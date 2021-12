Elektrischer Porsche Panamera soll 2025 kommen

Ich finde zwar, dass der Porsche Taycan Cross Turismo den Porsche Panamera überflüssig macht, aber diese Art von Auto verkauft sich bei Porsche gut und man hat bereits betont, dass ein rein elektrischer Panamera durchaus kommen könnte.

Porsche Panamera mit PPE-Plattform

Laut Automobilwoche soll dieser jetzt auch geplant werden und 2025 kommen, als Standort hat man sich das Werk in Leipzig ausgesucht. Porsche hat im Dezember ein zweites PPE-Modell in Leipzig bestätigt, das soll also der E-Panamera sein.

Nach dem elektrischen Porsche Panamera könnte dann ein „Crossover mit den Abmessungen des Panamera“ folgen, der ab 2026 produziert werden soll. Intern wird dieses Modell derzeit als „K1“ bezeichnet, mehr wissen wir aber noch nicht.

Porsche möchte den Standort in Leipzig stark ausbauen und bereit für die neue Elektromobilität machen, diese zwei Modelle spielen dabei eine wichtige Rolle. Bis 2024 sollen mindestens 150 neue Jobs beim Porsche Werk geschaffen werden.

