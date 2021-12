Premium-Limousine? Porsche bestätigt weiteres PPE-Elektroauto

Porsche arbeitet derzeit an einem elektrischen Macan, das ist bekannt und man hat bereits verraten, dass dieser 2023 kommt. Dafür nutzt Porsche die PPE-Plattform (Premium Platform Electric), die man derzeit gemeinsam mit Audi entwickelt.

Erste Elektro-Limousine von Porsche?

Audi entwickelt parallel zum elektrischen Porsche Macan den Audi Q6 e-tron, der die gleiche Plattform nutzt. Allerdings hat Audi auch schon den A6 e-tron als erstes Konzept gezeigt und ein A4 e-tron soll ebenfalls die PPE-Plattform ab 2024 nutzen.

-->

Plant auch Porsche eine Premium-Limousine? Im Rahmen der Planungsphase 70 hat die Volkswagen AG bestätigt, dass in Leipzig an zwei neuen PPE-Modellen von Porsche gearbeitet wird. Ein zweites Modell hat Porsche aber noch nicht gezeigt.

Porsche „Cajun“ bereits steht im Raum

Im Sommer machte eine Meldung die Runde, dass Porsche ein rein elektrisches Pendant zu Modellen wie einem Tesla Model 3 Performance, BMW i4 M50 oder der AMG-Version des Mercedes-Benz EQE plant und auf den Markt bringen möchte.

Intern nennt sich das Projekt wohl „Cajun“ und es soll sowas wie ein Audi A4 e-tron von Porsche werden. Wenn man so weitermacht, dann haben die zwei Marken in ein paar Jahren das gleiche elektrische Lineup, aber so kann man den Wandel und die teuren Elektro-Plattformen immerhin finanzieren – dafür ist die VW AG bekannt.

Klingt für mich interessant und ich würde gerne sehen, wie Porsche eine elektrische Limousine interpretiert. Nach den ganzen Highend-Elektro-SUVs wäre das auch eine willkommene Abwechslung. Im Sommer hieß es, dass die Entscheidung noch nicht final sei, aber vielleicht hat die Volkswagen AG das jetzt indirekt bestätigt.

Tesla Model 3 und Y: Großes Upgrade für 2022 erwartet Tesla betont zwar immer wieder, dass man kein Fan von Facelifts ist, wie es die „klassischen“ Autohersteller nutzen, aber man optimiert die Autos dennoch von Zeit zu Zeit und manchmal sind das sogar sehr große Updates, die da kommen. Das…9. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->