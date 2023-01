Elektroautos sind die Zukunft: Peugeot startet Projekt „e-Lion“

Stellantis stellt Peugeot als rein elektrische Marke auf, aber das wird noch eine Weile dauern. Diese Woche hat man Projekt „e-Lion“ präsentiert, eine Roadmap für die kommenden Jahre. Ab 2030 möchte Peugeot rein elektrisch unterwegs sein.

Das Ziel lautet nun, dass man bis 2025 alle Modelle im Portfolio als rein elektrische Version anbietet. Und als Übergangsphase hilft in den kommenden zwei Jahren noch der Hybrid-Antrieb, denn in diesem Jahr werden alle Modelle „elektrifiziert“.

Peugeot möchte sich in den kommenden Jahren auf ein besseres Kundenerlebnis konzentrieren und die Stärken der Stellantis-Gruppe nutzen, die aktuell an drei STLA-Plattformen für die Elektromobilität arbeitet. Eine durfte Peugeot sogar vor ein paar Wochen mit einem Konzept präsentieren, die Marke steht also im Fokus.

Das erste „richtige“ Elektroauto kommt

Ziel sind Elektroautos mit einer hohen Reichweite, was Peugeot vor allem mit sehr effizienten Elektroautos erreichen möchte. Das nächste Highlight auf der Liste wird der Peugeot e-3008 sein, der noch 2023 gezeigt wird und eine Plattform nutzt.

Hier gibt es bis zu drei Elektromotoren, es gibt bis zu 700 km Reichweite und der Peugeot e-5008 folgt kurz darauf und nutzt eine ähnliche Basis. Laut Peugeot will man den Vorteil einer Elektro-Plattform nutzen und ein großzügiges Raumgefühl im Auto bieten. Außerdem sollen kommende Autos nachhaltiger beim Bau werden.

Die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil von e-Lion, denn Peugeot will bis 2038 CO2-neutral unterwegs sein (Carbon Net Zero). Wann werden wir die neue Offensive und den elektrischen 3008 sehen? Das hat Peugeot noch nicht gesagt.

