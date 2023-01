800 km Reichweite: Peugeot zeigt neues Konzept für ein Elektroauto

Peugeot trennte sich zwar vor Jahren vom US-Markt, aber Stellantis hat die CES 2023 dennoch für eine große Ankündigung genutzt. Vor Ort wurde das ganz neue Inception-Konzept gezeigt. Ein Highend-Elektroauto, was uns auf den ersten Blick eher weniger interessiert, da das sicher wenig mit einer Serienversion zu tun hat.

Erste Details zur neuen Elektro-Plattform

Viel spannender finde ich die ersten Eckdaten, denn das Konzept basiert auf einer der drei neuen Stellantis-Elektro-Plattformen. Es wird Small, Medium und Large geben, dieses Konzept nutzt STLA Large. Und da gibt es schon die ersten Details.

Wir sprechen hier über einen Akku mit 100 kWh und eine Reichweite von 800 km, was in diesem Fall auch dank der Bauform möglich ist. Der Verbrauch liegt bei nur 12,5 kWh pro 100 km. Höhere Modelle und SUVs werden das eher nicht erreichen.

Stellantis setzt bei dieser Plattform auf die 800 Volt-Technologie, die wir von ersten Marken wie Porsche oder Hyundai kennen. Man kommt also nicht nur weit, man kann das Elektroauto auch schnell laden. Bei der Power sprechen wir hier über 500 kW bzw. 680 PS mit zwei Elektromotoren, jedenfalls ist das der Top-Output.

Aktuell baut Stellantis in erster Linie die aktuellen Verbrenner in Elektroautos um, was Grenzen mitbringt. Es ist schön zu sehen, dass sich das jetzt ändert und man konkurrenzfähiger wird. Die ersten STLA-Modelle werden gegen 2025 auf den Markt kommen, dieses Konzept soll aber wohl eher ein Projekt für 2030 werden.

Peugeot möchte übrigens bis 2030 die führende Elektromarke in Europa sein und ich bin mal gespannt, wie dann die ersten STLA-Serienautos der Marke aussehen.

