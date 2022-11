Elon Musk legt sich öffentlich mit Apple an

In den letzten Tagen haben sich mehrere Apple-Mitarbeiter von Twitter getrennt, Phil Schiller war das prominenteste Beispiel. Tim Cook ist zwar noch da, aber laut Elon Musk hat Apple die Werbezahlungen bei Twitter fast komplett eingestellt.

Elon Musk und die „geheime“ Apple-Gebühr

Diese Woche hat er wohl auch das erste Mal von der „geheimen“ Apple-Gebühr im App Store gehört, denn 30 Prozent vom Verkaufspreis gegen an Apple. Das wurde zwar bei der Ankündigung des App Stores auf der Bühne offen kommuniziert, aber Elon Musk realisiert das wohl erst jetzt, denn Twitter zahlt viel Geld an Apple.

Rückläufige Werbezahlungen, Apple-Mitarbeiter, welche die Plattform verlassen und laut Elon Musk gibt es schon Warnungen von Apple, dass sie die App nicht mehr im App Store zulassen. Angeblich ohne Grund. Verschwörungstheorien, Hetze, viele pornografische Inhalte, Elon Musk kann sich etwas davon aussuchen.

Elon Musk und die Meinungsfreiheit

Am gestrigen Abend hat er sich ein bisschen in das Thema gefuchst und ist auch der Meinung, dass Apple gerne Dinge zensiert. Es geht um die „Meinungsfreiheit“, die Elon Musk gerade bedroht sieht. Der Chef von Twitter findet sich selbst gerne auf der rechten Seite und sieht sich derzeit von linker Politik und Meinung bedroht.

In einem mittlerweile gelöschten Tweet hat er ein Meme geteilt, in dem er schreibt, dass er sich mit Apple anlegen wird. Wie? Das ist unklar, aber Twitter wäre nicht der erste Dienst, der gegen die 30 Prozent-Regelung von Apple und Google vorgeht.

Elon Musk und die leere Drohungen

Bei Elon Musk weiß man nie, was einfach nur eine leere Drohung ist und was er wirklich durchzieht. Er polarisiert momentan sicher auch bewusst, um Twitter in den Medien zu halten, damit der Traffic stimmt. Sowas kann er aber nicht ewig machen.

Die Drohung von Apple, dass Twitter aus dem App Store fliegt, würde ich aber sehr ernst nehmen, bei Apple zieht man sowas durch. Man hat sich damals auch ohne Probleme von Fortnite getrennt und App-Updates für Spotify wurden oft blockiert.

Elon Musk hat letzte Woche angedeutet, dass er zur Not ein eigenes Smartphone entwickelt und er wäre in meinen Augen verrückt genug, um das zu versuchen. Er würde damit sicher scheitern, aber wenn es einer macht, dann sicher Elon Musk.

