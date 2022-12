Elon Musk stellt die Vertrauensfrage bei Twitter

Twitter befindet sich im Chaos und die Einschränkungen der Dinge, die man sagen und posten darf, nehmen zu. Das mit der großen Meinungsfreiheit war ein falsches Versprechen von Elon Musk und am Wochenende kam der nächste Schritt.

Das Twitter-Team teilte mit, dass Link zu anderen Plattformen, mit denen man sein eigenes Profil bewerben möchte, verboten sind. Viele Nutzer teilen momentan den Link zu Mastodon und Co. bei Twitter. Diese Zeilen wurden gestern gepostet:

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter.