Elon Musk: Tesla-Preise sind auf einem „peinlichen Level“

Noch vor wenigen Monaten konnte man sich ein Tesla Model 3 für ca. 35.000 Euro kaufen, sofern man die Basis wählte, Extras wegließ und die Boni bekam. Doch die Zeiten sind vorbei, Tesla hat die Preise in letzter Zeit teilweise stark angehoben.

Für Elon Musk sind die Preise auf einem „peinlichen Level“ angekommen, aber man hat keine andere Wahl. Gestiegene Produktionskosten, Lieferschwierigkeiten und jetzt eine hohe Inflation, all das sorgte bei Tesla für einen hohen Preisanstieg.

Tesla: Lage könnte sich wieder entspannen

Der Chef von Tesla ist zuversichtlich, dass es sich bis Ende des Jahres ein kleines bisschen entspannt und hofft, dass man die Preise dann wieder etwas senken kann. Das ist kein Versprechen und es wird nicht viel sein, aber es soll heruntergehen.

Tesla ist damit nicht alleine, viele Hersteller haben sogar Basismodelle aus ihrem Portfolio gestrichen, Mercedes zum Beispiel beim EQS oder VW beim ID.3. Preise wurden auch hier erhöht, immerhin bietet Tesla weiterhin die Basismodelle an.

Tesla: Produktion noch Schwachstelle

Das Nadelöhr von Tesla bleibt die Produktion, so Elon Musk weiter. Der Juni war zwar der produktivste Monat in der Geschichte, aber es gibt noch viel zu tun. Vor allem die Gigafactories in Grünheide und Texas haben noch sehr viel Potenzial.

Q2 war ein hartes Quartal für Tesla, auch wenn man es doch verhältnismäßig gut weggesteckt hat. Das zweite Halbjahr soll aber laut Elon Musk besser werden. Neue Modelle wird es in diesem Jahr aber nicht geben, es sind ja auch noch ein paar angekündigte Modelle (Cybertruck, Roadster) offen. Es gibt also sehr viel zu tun.

