Ein Blick auf die Geschäftszahlen von Tesla

Vor ein paar Tagen haben wir von Tesla erfahren, dass die Rekordlieferungen ein Ende haben. Bisher konnte man sich von Quartal zu Quartal steigern und feierte in allen Bereichen neue Rekorde. Und das spürt man auch bei den Geschäftszahlen.

Im letzten Quartal (Q2 2022) lag der Umsatz bei 16,9 Milliarden US-Dollar und der Gewinn bei 2,3 Milliarden US-Dollar. Das ist im Vergleich zum letzten Quartal ein kleiner Einbruch, aber eigentlich nimmt man das Vorjahr als Basis für den Vergleich.

Und da konnte sich Tesla um 42 Prozent beim Umsatz steigern und den Gewinn quasi verdoppeln. Wobei fast eine Milliarde vom Verkauf von Bitcoin kam, denn man hat sich von 75 Prozent der eigenen Anteile (wie letztes Jahr geplant) getrennt hat.

Tesla will 2022 neue Rekorde aufstellen

Man kann durchaus sagen, dass es gut für Tesla läuft, aber Inflation, Chipkrise, Konkurrenz und Co. haben schon einen Einfluss. Die neuen Werke in Deutschland und USA laufen außerdem gerade erst an, die werden jetzt den Output steigern.

Elon Musk hat das zweite Quartal letzten Monat als „sehr hart“ bezeichnet, er will auch einige Stelle bei Tesla streichen. Die zweite Jahreshälfte soll besser werden, da möchte Tesla wieder an die alten Rekorde anknüpfen und diese sogar brechen.

