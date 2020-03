EMUI 10.1: Huawei plant interne Beta

Huawei präsentierte vor ein paar Tagen das neue P40-Lineup und mit diesem auch eine neue Version von EMUI. Zwar basiert EMUI 10.1 weiterhin auf Android 10, doch es gibt einige neue Funktionen, die wir euch bereits in diesem Beitrag gezeigt haben.

Was wir noch nicht beantworten konnten: Welche Modelle das Update bekommen werden. Eine offizielle Liste von Huawei Deutschland gibt es noch nicht, aber dafür eine interne Beta in China, welche von Huawei Central entdeckt wurde.

EMUI 10.1: Liste der Huawei-Modelle

Wir müssen noch warten, bis wir eine Bestätigung für die deutschen Modelle haben, doch für Huawei-Nutzer könnte sich ein Blick in die Liste lohnen. Sollte euer Gerät dabei sein, dann besteht die Möglichkeit, dass bald EMUI 10.1 bei euch eintrifft:

Huawei Mate Xs 5G

Huawei Mate X 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 RS

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Honor 9X

Honor 9X Pro

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 8.4-inch

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Huawei MediaPad M6 10.8-inch

Magic UI 3.1: Liste der Honor-Modelle

Es gibt übrigens auch eine interne Beta für die Modelle von Honor, hier nennt sich die Oberfläche für Android mittlerweile bekanntlich Magic UI. Und bei den folgenden Modellen ist mit Magic UI 3.1 in den nächsten Monaten zu rechnen:

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

Ich habe euch in beiden Fällen einfach mal die komplette Liste kopiert, einige Modelle werden (noch) nicht in Deutschland verkauft. Huawei sucht ab sofort interne Tester und startet dann wohl am 6. April die Beta-Phase. In den Wochen danach wird es sicher noch eine öffentliche Beta geben, an der normale Nutzer teilnehmen können.

Wir haben momentan noch keine Termine und Details, halten euch bezüglich EMUI 10.1 aber natürlich auf dem Laufenden. Bei EMUI 9.1 gab es den Zeitplan für Deutschland übrigens erst im Juni, stellt euch also ruhig auf eine etwas längere Wartezeit ein.

Video: Das Huawei P40 Pro

