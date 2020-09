EMUI 11, Harmony OS und mehr: Huawei mit zwei Keynotes

Morgen startet die Huawei Developer Conference 2020 und da Huawei die IFA in Berlin größtenteils ignoriert (oder mit nicht so spannenden Neuigkeiten besucht) hat, sind die Augen nun auf China gerichtet. Und es wird viel zu sehen geben.

Huawei: EMUI 11 und neue Wearables

Direkt am Morgen geht es um 9 Uhr deutscher Zeit mit der ersten Keynote los, bei der EMUI 11 und Harmony OS im Fokus stehen werden. Huawei will auch über HMS Core sprechen, die Unabhängigkeit von Google dürfte also ein Thema sein.

Um 14 Uhr deutscher Zeit startet dann die zweite Keynote, auf der es laut Huawei auch Produktankündigungen geben wird. Neue Smartphones wird es zwar nicht geben, dafür neue Wearables und man spricht auch von neuen Notebooks.

Wir werden die beiden Events natürlich verfolgen und rechnen unter anderem mit der Huawei Watch GT 2 Pro und den Huawei FreeBuds Pro. Womöglich wird man auch das Event für die kommende Mate-Reihe ankündigen oder andeuten.

Livestream: Huawei Keynote 1

Livestream: Huawei Keynote 2

