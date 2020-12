EMUI 11: Huawei P30 Pro und Mate 20 Pro mit Beta in Europa

Huawei nannte uns vor ein paar Tagen eine Update-Roadmap für EMUI 11 und die beiden Modelle Huawei P30 Pro und Huawei Mate 20 Pro (sowie die Nicht-Pro-Versionen) sind erst 2021 an der Reihe. Doch nun beginnt die Beta-Testphase.

Laut Huawei Central wurde die Beta-Testphase jetzt in Europa gestartet, was bedeutet, dass ihr eventuell in den kommenden Tagen selbst daran teilnehmen könnt (sofern ihr das wollt). Es hat sich angedeutet, dass es im Dezember losgeht.

EMUI 11 soll bis Ende März 2021 für das Huawei P30 (Pro) und Huawei Mate 20 (Pro) verfügbar sein, das Update kann aber auch früher kommen. Ich würde auf Januar oder Februar tippen. Eine Übersicht der Neuerungen von EMUI 11 gibt es auf der offiziellen Webseite von Huawei – EMUI 11 basiert weiterhin auf Android 10.

