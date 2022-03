EnBW stattet Deka-Einzelhandelsimmobilien mit Schnellladeinfrastruktur aus

Das Energieunternehmen EnBW stattet sechs Einzelhandelsimmobilien der Deka Immobilien mit Schnellladeinfrastruktur aus.

An den Standorten befinden sich jeweils zahlreiche Geschäfte. Jeder Standort erhält mindestens vier HPC-Ladepunkte (High-Power-Charging) mit einer Leistung von jeweils bis zu 300 Kilowatt. Insgesamt verdichten die Partner das Schnellladenetz um weitere 36 Ladepunkte im Rhein-Main-Gebiet, in Hannover und in Köln. Weitere Standorte können laut den Unternehmen folgen.

Die Deka Immobilien ist mit rund 580 Immobilien eine der größten global agierenden Immobilienfondsgesellschaften in Europa. Partnerschaften sind für die EnBW ein wichtiger strategischer Hebel, um ihr Schnellladenetz zu verdichten. Zuletzt verkündete das Unternehmen die Zusammenarbeit mit der REWE Group.

Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern.

