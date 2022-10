Entspannt in die neue Woche: Zelda & Chill III veröffentlicht

Fans von Zelda kennen vielleicht schon die Zelda & Chill-Reihe, mir war sie bisher ehrlich gesagt unbekannt. Es handelt sich um entspannte Neuinterpretationen von bekannten Zelda-Liedern und mittlerweile gibt es schon das dritte Album davon.

Das nennt sich Zelda & Chill III und ist seit Ende letzter Woche verfügbar. Ihr könnt es bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music und Co. hören, eine Übersicht der verfügbaren Anbieter gibt es hier – und die Vinyl gibt es dann hier.

Mir hat es das Album am Wochenende in meine Timeline gespült und ich habe mir danach alle drei Alben bei Spotify gespeichert, da ich Zelda-Musik mag und sie schon so entspannt ist. Falls es euch auch so geht, dann hört doch einfach mal rein.

