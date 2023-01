Erfolg im Kino: Avatar 2 kassiert Star Wars und sicher bald Titanic

Die erste Woche von Avatar: The Way of Water war gut, aber keine Sensation. Doch wie erwartet ist der zweite Avatar-Film kein kurzer Hype im Kino, das ist ein Film, der langfristig läuft und so kommt es, dass wir uns langsam eine Frage stellen: Hat Avatar 2 das Zeug, um der erfolgreichste (finanziell) Film aller Zeiten zu werden?

Auf dem Weg an die Spitze hat Avatar: The Way of Water jetzt jedenfalls Star Wars: The Force Awakens abgelöst und findet sich auf Platz 4, die 2 Milliarden Dollar wurden beim Umsatz geknackt. Mit Blick auf die Zahlen bei Wikipedia sollte Titanic locker drin sein, Avatar 2 wird also mit Sicherheit bald in der Top 3 zu finden sein.

Avengers: Endgame ist ein gutes Stück entfernt, ebenso wie der erste Film der Avatar-Reihe, der mit fast 3 Milliarden Dollar den ersten Platz besetzt. Wird Avatar 2 als erster Film diesen Meilenstein knacken? Möglich wäre es. Disney belegt damit übrigens die Top 7 der erfolgreichsten Filme und drei stamme von James Cameron.

