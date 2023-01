Avatar 3 wird die dunkle Seite der Na’vi zeigen

Nach einem Jahrzehnt feiert gerade Avatar 2 als Fortsetzung einen ähnlichen Erfolg wie der erste Film und hat zwischen den Jahren auch wie erwartet die Milliarde an der Kinokasse geknackt. Doch das ist nur der Anfang einer sehr langen Reise.

Ab sofort sehen wir alle zwei Jahre einen neuen Avatar-Film und selbst nach Avatar 5 (2028) könnte es weitergehen. James Cameron hat verraten, dass die nächsten Filme die besten sein sollen, denn Avatar 1 und Avatar 2 waren nur die Vorspeise.

Avatar 3 erforscht das dritte Element

Im Original ging es in erster Linie um die Na’vi in der Luft und im aktuellen Film geht es um die Na’vi im Wasser. Ich habe schon nach dem Film gescherzt, dass James Cameron jetzt die vier Elemente abhakt und das könnte vielleicht auch so kommen.

In Teil 3 werden wir nämlich die „Ash People“ kennenlernen, das Feuervolk der Na’vi. Doch das soll dann auch mal eine andere Seite der Na’vi zeigen, die bisher überwiegend positiv dargestellt wurden. Avatar 3 präsentiert die dunkle Seite.

James Cameron möchte auch „neue Universen erkunden“ und hat auch schon einen Plan für die Zukunft von Avatar aufgestellt. Disney investiert viel Geld in die neuen Filme und er will sichergehen, dass es zur Not auch ohne ihn funktioniert.

Mal schauen, ob wir uns in Avatar 4 mit der Erde (Na’vi in Höhlen?) beschäftigen und Avatar 5 das große Finale dieser Saga wird. Das wäre so meine Theorie. Ich fand Avatar 2 durchaus unterhaltsam, hoffe aber, dass James Cameron diesen Ablauf (zwei unterschiedliche Völker treffen aufeinander) jetzt nicht jedes Mal wiederholt.

