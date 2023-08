Ernährungswende in Deutschland auf dem Vormarsch

Der Hersteller von pflanzlichen Fleisch- und Fischalternativen, endori, hat mit seiner aktuellen Shopper-Markt-Studie spannende Einblicke in die sich verändernden Ernährungsgewohnheiten der deutschen Bevölkerung gegeben.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Land in einer Umbruchphase befindet, in der immer mehr Menschen zu pflanzlichen Lebensmitteln greifen. Die Studie macht deutlich, dass pflanzliche Lebensmittel immer beliebter werden und sich die deutsche Gesellschaft mitten in einem Ernährungswandel befindet. Dies wird durch die steigende Beliebtheit von Fleischersatzprodukten und die zunehmende Loyalität der Verbraucher zu diesen Alternativen unterstrichen.

Pflanzliche Alternativen werden besser akzeptiert

Die Akzeptanz pflanzlicher Alternativen ist nicht mehr auf ein Nischendasein beschränkt, sondern gewinnt in verschiedenen Altersgruppen und sozialen Schichten an Bedeutung. Selbst im Discount-Segment wächst das Interesse an diesen Produkten.

Die Studie zeigt, dass die Kategorie Fleisch-, Wurst- und Fischalternativen im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 4 Prozent verzeichnen konnte. Zudem nehmen sowohl die Käuferreichweite als auch die Kaufhäufigkeit für diese Produkte stetig zu. Besonders bemerkenswert ist die hohe Wiederkaufsrate, die auf ein wachsendes Interesse an pflanzlichen Alternativen hinweist.

Die Studie hebt die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen auf der Basis von Gemüse, Kräutern und Pilzen hervor. Während der Absatz von Soja um 13 Prozent zurückging, verzeichnete die Kategorie Gemüse/Kräuter/Pilze einen beeindruckenden Zuwachs von 36 Prozent.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Erbse zu, die für 72 Prozent der Käufer die bevorzugte pflanzliche Eiweißquelle ist. Die Ergebnisse deuten auf ein erhebliches Wachstumspotenzial für den Markt pflanzlicher Lebensmittel im deutschen Handel hin.

Basierend auf dem aktuellen Einkaufsverhalten wird erwartet, dass dieser Markt bis spätestens 2025 ein Umsatzvolumen von bis zu 1 Milliarde Euro erreichen wird. Roland Stroese, Vorsitzender der Geschäftsführung der Nature’s Richness Group, ist optimistisch und rechnet sogar mit einer früheren Zielerreichung.

Er verweist auf das veränderte Ernährungsverhalten der Menschen und die wachsende Beliebtheit pflanzlicher Alternativen. Stroese bringt die Idee einer möglichen Steuerbefreiung für Fleischersatzprodukte ins Spiel, ähnlich wie es bei der Förderung der Elektromobilität der Fall war.

