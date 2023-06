Es gibt derzeit Probleme mit Android Auto

Google hat in den letzten Monaten viel an Android Auto gearbeitet und auch eine neue Benutzeroberfläche implementiert. Doch aktuell macht der Dienst wohl vor allem bei der Verbindung zwischen Smartphone und Auto immer mehr Probleme.

Laut 9TO5Google findet man seit Mai immer mehr Beiträge bei Reddit und in Foren, in denen Nutzer über Verbindungsabbrüche berichten. Ihr Smartphone verbindet sich einfach nicht mit dem Auto. Es sieht so aus, als ob das mit Version 9.4 von Android Auto so langsam losging, einige konnten es mit Version 9.3 wieder lösen.

Google selbst hat sich noch nicht zu den Probleme bei der Verbindung geäußert, aber man liest die Beiträge in Foren und es gibt auch einige Meldungen im Forum von Google selbst. Gut möglich, dass das also mit kommenden Updates gefixt wird.

Solltet ihr jedenfalls betroffen sein und euch vielleicht seit einigen Wochen immer mal wieder wundern, dass Android Auto nicht so richtig in eurem Auto funktioniert und die Verbindung nicht zustande kommt oder abbricht: Ihr seid nicht alleine.

Google möchte YouTube Music deutlich verbessern Google hat wohl größere Pläne für YouTube Music und möchte den Dienst in den kommenden Monaten verbessern. Dazu gehören unter anderem neue und eigene Apps für neue Plattformen, wie den […]7. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->