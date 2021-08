Facebook will wohl bald eure WhatApp-Chats analysieren

Die Daten bei WhatsApp sind verschlüsselt und auch für Facebook nicht einsehbar. Das ist gut für die Privatsphäre und den Datenschutz, aber schlecht für Facebook, deren Geschäftsmodell theoretisch darauf aufbaut.

Laut The Information sucht man daher derzeit einen Weg, um Chats bei WhatsApp dennoch analysieren zu können. Die Chats sollen verschlüsselt bleiben, doch um die Werbung zu optimieren will Facebook die Daten.

WhatsApp war teuer, ist bis heute aber keine Cashcow wie Instagram geworden. Mit Blick auf das Wachstum (Facebook ist immerhin an der Börse) wird man aber sicher irgendwann auch WhatsApp monetarisieren.

Facebook könnte damit viele verschrecken, denn personalisierte Daten für die Werbung und der Schutz der Daten in persönlichen Chats lassen sich wohl kaum vereinen. Trotzdem will man wohl jetzt an die Daten bei WhatsApp und ein Team soll herausfinden, ob das trotz Verschlüsselung klappt.

