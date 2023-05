Feiert HTC bald ein Smartphone-Comeback?

Im Netz sind erste Bilder und Details zu einem HTC U23 Pro aufgetaucht und das Smartphone wirft mal wieder die Frage auf, ob HTC jetzt ein Comeback feiert. Nein.

Doch was steht im Raum? Es gibt wohl endlich ein OLED-Display, HTC nutzt den Snapdragon 7 Gen 1, wir bekommen 8 GB RAM, 256 GB Speicher, eine Kamera mit 108 Megapixel und es handelt sich um ein typisches Mittelklasse-Smartphone.

Dazu kommt ein Akku mit 4.600 mAh, ein 3,5 mm-Port und das HTC U23 Pro wird in drei Versionen (2QC9200, 2QC9100 und 2QCB100) und mit dem Zusatz „5G“ am Ende kommen. Ja, es gibt also noch Marken, die das im Jahr 2023 weiter machen.

HTC U23 Pro 5G

2QC9200, 2QC9100, and 2QCB100 AMOLED display

Snapdragon 7 Gen 1

Android 13

108MP OIS quad rear camera

4600mAh battery

3.5mm jack

8GB+256GB Via: t.co #HTC #HTCU23Pro pic.twitter.com/lQfFyS9Ma5 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 4, 2023

Werden wir das HTC U23 Pro in Deutschland sehen? Oder global? Ich gehe nicht davon aus. HTC wird sicher wieder ein paar Märkte mit dem Modell bedienen, wie schon letztes Jahr mit dem Desire-Smartphone, aber wir sind da eher nicht dabei.

Mit Blick auf die Hardware würde ich aber mal behaupten, dass wir hier wirklich nichts verpassen. Hin und wieder denke ich aber an das alte HTC, da gab es schon ein paar sehr gute Smartphones vor ein paar Jahren. Irgendwie schade, wie sich das bei HTC entwickelt hat, die den Android-Markt damals groß gemacht haben.

Das Beitragsbild zeigt übrigens das HTC U12 Plus, das letzte Highend-Modell für uns. Mein großes HTC-Highlight wird aber wohl für immer das HTC One bleiben:

