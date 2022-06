Ferrari hält weiterhin am Verbrenner fest

Bei Ferrari hat man diese Woche über die Pläne für die nächsten Jahre gesprochen und erneut bestätigt, dass das erste Elektroauto erst 2025 kommt. Bis 2026 soll der Anteil der „elektrifizierten“ Ferraris allerdings schon bei 60 Prozent liegen.

Das bedeutet, dass Ferrari den Fokus zwischen 2023 und 2025 auf Hybrid legen wird, um bei den immer strenger werdenden CO2-Regelungen mithalten zu können. Ferrari hat aber auch ganz klar betont, dass man am noch am Verbrenner festhält.

The evolution of ICE, an essential part of the Company’s heritage, will continue.