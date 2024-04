Fiat 500: Das Elektroauto soll günstiger werden

Stellantis investiert in die Plattform, die hinter dem erfolgreichen Fiat 500 steckt, und möchte das „Potenzial des ikonischen Fiat 500 Elektro steigern“. Ziel sei eine „überarbeitete Plattform inklusive Batterietechnologie der neuen Generation“.

Durch diese Entwicklung soll der Fiat 500 Elektro „erschwinglicher“ werden, doch Carlos Tavares (Chef von Stellantis) nannte noch keine weiteren Details. Das wird noch eine ganze Weile dauern, ich würde gegen 2030 mit dem Schritt rechnen.

Der Fiat 500 erfreut sich schon jetzt einer durchaus guten Nachfrage bei uns in Europa, der kleine Elektro-Flitzer war in den letzten Jahren immer wieder in den Top 5 zu finden, im Herbst 2023 warb man sogar mit dem ersten Platz bei Elektroautos.

