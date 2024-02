FIFA-Spiele: Das große Comeback steht wohl bald an

EA ist bekanntlich bei FIFA raus und hat letztes Jahr komplett den Stecker gezogen. Man versucht mit EA Sports FC eine eigene Marke aufzubauen. Doch die Spiele mit dem FIFA-Logo waren eben nicht nur für EA lukrativ, sondern auch die FIFA selbst.

Diese hat daher im Frühjahr 2023 verraten, dass es auch in Zukunft weiterhin neue FIFA-Spiele geben wird. Wie, was, wann? Details gab es damals keine, man gab nur an, dass man „weiterhin“ das beste Erlebnis bieten wolle. Jetzt gibt es den Hinweis:

My favourite FIFA game ❤ 2K2, oops, 2002 FIFA World Cup pic.twitter.com/Q0rt7WMMRw — Kurakasis (@Kurakasis) February 12, 2024

Neustart mit FIFA 2K24, FIFA 2K25 und Co.

Eine bekannte und gute Quelle hat angedeutet, dass 2K die FIFA-Spiele in Zukunft übernimmt, was letztes Jahr schon einmal im Raum stand. Wir könnten also schon bald FIFA 2K24 oder FIFA 2K25 sehen, je nachdem, wann man genau einsteigt.

Take-Two wäre als Publisher definitiv eine Hausnummer und 2K Games fehlt auch ein Fußballspiel im Lineup, das würde sich gut ergänzen. Ich bin vor allem auf eine Sache gespannt: Wird das Spiel (also Konzept von EA) oder die Marke (also FIFA) am Ende erfolgreicher sein? Ich persönlich würde hier eher auf die Marke tippen.

EA hätte mit einer unbekannten Marke nur dann eine Chance, wenn das „Original“ als Spiel zu schlecht wäre, was ich aber bei 2K Games nicht glaube. Spannend, vor allem für die Fans von Fußballspielen, denn da kommt richtig Schwung in die Sache.

