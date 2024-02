Final Fantasy 7 Remake: Entwickler sprechen über den dritten Teil

Square Enix hat damals einige überrascht, als man ein Remake von Final Fantasy 7 ankündigte und bekannt gab, dass man es in drei Spiele aufteilt. Und das sind auch keine kurzen Spiele. 2020 erschien Final Fantasy 7 Remake, der erste Teil davon.

In ein paar Tagen erscheint Final Fantasy 7 Rebirth und während sich das Remake noch am Original orientierte, so interpretiert der zweite Teil die Geschichte neu. Das Ende könnte also ein anderes sein, daher stellt sich die Frage: Wann erscheint es?

Final Fantasy 7 Remake: Wann kommt Teil 3?

Naoki Hamaguchi hat in einem Interview verraten, dass sich der letzte Teil in etwa auf dem Stand befindet, in dem sich Rebirth beim Release des Remakes befand. Es dürfte also drei bis vier Jahre dauern, bis diese Trilogie komplett abgeschlossen ist.

Details stehen noch aus, wir wissen ja noch nicht einmal, wie Rebirth endet. Oder sagen wir es so, es wissen noch nicht viele Personen. Mögliche Titel für das Finale könnten Resolution, Resurrection, Renewal, Requiem oder vielleicht Return sein.

Wir sprechen beim Release also vermutlich über 2027 oder 2028 und somit auch schon die PlayStation 6. Ich gehe zwar davon aus, dass der dritte Teil auch noch für die PlayStation 5 erscheint, aber es könnte auch wieder ein Launch-Titel werden.

Helldivers 2: Der nächste Gaming-Hit für 2024 2023 war ein durchaus intensives Jahr für gute und erfolgreiche Spiele und man hatte erst den Eindruck, dass 2024 etwas ruhiger wird, doch schon jagt ein Hit den anderen. Helldivers […]19. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->