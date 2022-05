Förderung von Elektroautos: Prämie könnte bald deutlich steigen

Volker Wissing von der FDP plant laut Handelsblatt eine Steigerung der Zuschüsse für Elektroautos und geht damit in eine andere Richtung, als das BMWK. Hier will man Hybride ab 2023 streichen und die Förderung reduzieren und auslaufen lassen.

Elektroautos: Über 10.000 Euro als Prämie?

Doch der Bundesverkehrsminister will die Verkäufe noch stärker bezuschussen und plant bei einem Kaufpreis von maximal 40.000 Euro bis zu 10.800 Euro als Prämie ein. Und das ist nur der staatliche Anteil, hinzu kommen 3.000 Euro vom Hersteller.

Bei einem Kaufpreis von maximal 60.000 Euro sollen es dann 8.400 statt 5.000 Euro werden. Außerdem ist noch eine Abwrackprämie im Gespräch. Die normale Prämie soll bis 2027 verlängert werden und beide Prämien sollen ab 2025 sinken.

Hybride will Volker Wissing auch nicht streichen, da soll es 1.875 oder 2.250 Euro (hängt vom Kaufpreis ab) als Zuschuss geben. Das könnte jetzt für Stress in der Koalition sorgen, denn Volker Wissing will die Prämie nicht nur verlängern, er will sie auch aufstocken und eben die oft kritisierten Hybrid-Modelle nicht streichen.

Elektroautos: Ist die Prämie noch sinnvoll?

Experten sehen darin laut Handelsblatt keinen Sinn, denn der Effekt auf den CO2-Ausstoß wäre viel zu gering. Ein Tempolimit würde zwar „nur“ die Hälfte des CO2-Ausstoßes reduzieren, wäre aber fast kostenlos und eben auch sofort umsetzbar.

Am Ende sorgt so eine Prämie mittlerweile nur noch für eins: Die Hersteller preisen das mit ein und nehmen das teilweise gerne als Gewinn mit. Da die CO-Regeln der EU aber immer strenger werden, haben sie auch so Druck und müssen schauen, dass sie Elektroautos verkaufen. Eine Prämie wäre vielleicht nicht mehr nötig.

Am Ende zahlt der Steuerzahler da also sehr viel Geld, was womöglich gar keinen großen Effekt mehr hat. Volkswagen, Mercedes, BMW und Co. wird das sicher freuen, aber man könnte so eine große Summe sicher auch anders investieren.

Der Verkehrssektor ist wichtig, keine Frage, aber nicht entscheidend. Und er ist auf einem guten Weg, die Verkaufszahlen für Elektroautos boomen. Der Druck der EU steigt und ich glaube, dass man die Förderung jetzt lieber reduzieren und schneller beenden sollte, das Geld wird in solchen Zeiten an anderer Stelle dingender benötigt.

