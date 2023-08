Ford Explorer: Neues Elektroauto kommt erst im Sommer 2024

Ford hat den Fiesta im Juli in Köln eingestellt und eigentlich sollte dort ab sofort der neue Ford Explorer gebaut werden, das erste Elektroauto für den Massenmarkt. Wir haben aber letzte Woche erfahren, dass sich der Explorer etwas verspäten wird.

Und so ist es auch, mittlerweile hat Ford das offiziell bestätigt und verraten, dass man das Elektroauto an einen neuen Sicherheitsstandard anpassen möchte, der in der EU ansteht. Da das etwas dauert, peilt Ford jetzt erst den Sommer 2024 an.

Ford nutzt die MEB-Plattform der Volkswagen AG, die Autocar übrigens daraufhin gefragt hat. Die aktuellen MEB-Modelle von VW werden nicht angepasst, mit neuen Modellen wird das natürlich anders sein. Und Autocar hat auch verraten, dass die Top-Version des Ford Explorer bis zu 330 PS besitzt und zwei Elektromotoren hat.

Damit liegt der Ford Explorer in etwa auf dem Level des Cupra Tavascan in der VZ-Version und dürfte bereits den neuen Elektromotor von VW haben. Es ist unklar, ob Ford diesen Explorer eventuell auch als ST-Version auf den Markt bringen wird.

We are excited to bring the electric Explorer to our customers in Europe, the first electric passenger vehicle produced in our new Ford Cologne Electric Vehicle Center. Ford is embracing the incoming technical standard for electric vehicles (UN Regulation 100.3) because it is consistent with our internal philosophy to deliver safe, high-quality vehicles to customers around the globe. This means the new Explorer will now be delivered to customers in the summer of 2024.